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Konya'da çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürülürken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürülürken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık işiyle uğraşan Yüksel Başyiğit (59) ile kimliği belirsiz kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli şahıs tüfekle Yüksel Başyiğit'i vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Başyiğit'in öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Başyiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli 12 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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