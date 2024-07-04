Üye Girişi
Haberler

Konya'da çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, bazı tarım aletleri de zarar gördü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi Hanyıkığı Mevkiinde M.D.'ye ait yayla evinde elektrik panosundan yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çevredeki ekinlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, bazı tarım aletleri de yandı. Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar İtfaiye Konya Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title