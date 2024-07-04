Konya'da çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi Hanyıkığı Mevkiinde M.D.'ye ait yayla evinde elektrik panosundan yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çevredeki ekinlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, bazı tarım aletleri de yandı. Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA