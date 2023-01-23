Konya'da çevreye kimyasal atık atan 4 kişi yakalandı

Konya'da boş araziye 65 varil kimyasal atık atan 4 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki boş arazide çok sayıda atık kimyasal maddelerin bulunduğu varil olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 65 adet 1 tonluk varillerdeki kimyasal maddelerin sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü olduğu belirlendi. Bölgede ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından boş araziye varilleri getiren araçları belirlemek için 74 ayrı kameralardan görüntü incelendi. İncelemeler sonucunda Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kimyasal maddelerin 2 farklı kamyonla bırakıldığını tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmada kamyon şoförleri İbrahim M., ve Cemil A.'yı kısa sürede yakaladı.

Öte yandan, kimyasal maddelerin sanayi sitesinde Hamza Ö.'nün iş yerinden alındığı, iş yeri sahibi Hamza Ö.'nün de kimyasal atıkların bulunduğu varillerin forklift operatörü Mustafa Ö. tarafından kamyona yüklendiği belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA