Konya'da ceset gömüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ceset gömüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sözü edilen yerde kepçe eşliğinde yaptığı kazıda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ceset gömüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sözü edilen yerde kepçe eşliğinde yaptığı kazıda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Pirömer Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş, toprağa ceset gömdüler şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan polis ekipleri, cesedin gömülü olduğu belirtilen yeri kepçe eşliğinde kazmaya başladı. Ekipler tarafından süren kazı çalışmasında olumsuz bir durumda karşılaşılmadığı görüldü. İhbarın asılsız çıkması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. - KONYA