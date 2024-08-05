Konya'da çekiciye yüklemeye çalışan sürücüye başka bir otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Konya'da maddi hasarlı kaza yapan otomobilini çekiciye yüklemeye çalışan sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Beyşehir kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Talha Orhan (23) idaresindeki 42 ALN 658 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Bu kazadan yara almadan kurtulan Orhan'a otomobilini çekiciye yüklediği esnada M.İ. idaresindeki 42 R 1551 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Orhan, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Orhan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA