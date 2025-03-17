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Konya'da Çayevine Torpil Atan İki Çocuk Darp Edildi

Konya'da Çayevine Torpil Atan İki Çocuk Darp Edildi
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir çayevine torpil atan 15 yaşındaki iki çocuk, duruma tepki gösterenler ile tartıştı ve kavgada darp edilerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da çayevine torpil atan 2 çocuk, çıkan kavgada darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta bulunan bir çayevinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. (15) ve K.Ü. (15) çayevine torpil attı. Çayevinde bulunan B.K. ve arkadaşları duruma tepki göstererek, torpil atan çocuklarla tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. ve K.Ü. darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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