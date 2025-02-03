Konya'da Çatlaklar Sebebiyle Apartman Boşaltıldı

Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı apartman çökme riskine karşı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Radar Sokak'ta bulunan Derya Sitesi D Blok'ta çatlakların oluşması üzerine durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede apartmanın çökme riskine karşı boşaltılmasına karar verildi. 20 daire bulunan ve yabancı uyruklu ailelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin ikamet ettiği apartman kısa sürede boşaltıldı. Bazı apartman sakinlerinin ise yatak, yorgan gibi eşyalarını balkonlardan attığı görüldü. Vatandaşların tahliyesinin ardından zabıta ekipleri tarafından bina mühürlendi.

Apartmanda oturan Kübra Budak (69), "Ben ses falan duymadım. Bizim taraf daha sağlam dediler. Sorun tabandanmış, su almış. Su almasından dolayı tabandan olabilir denildi. Yan taraf daha kötüymüş ama tedbiren bizim bu tarafı da boşalttılar. Kalacak yerim yok. Eşyalarımı alamadım. Sadece ilaçlarımızı alabildik" dedi.

Öte yandan, apartmanın bodrum katındaki çatlaklar bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. - KONYA