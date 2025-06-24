Konya'da Canlı Tavuk Dolu Tırda Yangın Paniği

Konya'da Canlı Tavuk Dolu Tırda Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorse lastiklerinde çıkan yangın, diğer sürücülerin uyarılarıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tavuklar zarar görmedi ancak çevredeki kuru otlar ve ağaçlar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde canlı tavuk dolu tırın dorse lastiklerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Konya Kara yolu Merdivenli mevkiinde seyir halindeki canlı tavuk dolu tırın dorse lastiklerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden diğer sürücüler, tır şoförünü uyardı. Tırı yol kenarına çeken sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtaki yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında tavuklar zarar görmezken, lastikten çıkan alevlerin sıçradığı yol kenarındaki kuru otlar ve ağaçlar tutuştu. Çevreye yayılan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! Rakam da verildi

CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! İşte dillendirilen rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili ilçe başkanı tutuklandı

Kendisine saldıran komşusunu vuran AK Partili başkan tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.