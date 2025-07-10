Konya'da Çalıntı ve Kaçak Araç Satışı Operasyonu: 6 Tutuklama

Konya'da çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şasi numaralarını değiştirerek satan suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasar almış araçların yeniden trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Hasarlı araçlara ait şasi ve motor numarası bilgilerinin çalıntı, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı aranan araçlara aktarılıp satış yoluyla haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda Konya'da 12, Isparta'da 1, Niğde'de 1, Balıkesir'de 1, Karaman'da 1, Mersin'de 1, İzmir'de 1, Çorum'da 1, İstanbul'da 1, Kahramanmaraş'ta 1, Adana'da 1, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 23 şasi numaraları değiştirilmiş araca el konuldu. Yapılan incelemelerde 17 aracın gümrük kaçağı olduğu, 4 aracın çalıntı olduğu, 2 aracın ise yakalamalı ve hacizli olduğu belirlendi.

Ele geçirilen araçların değeri 15 milyon TL

Polis ekiplerince ele geçirilen araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirlenirken, araçlardan elde edilen suç gelirleri MASAK tarafından takibe alındı. MASAK raporuna göre şüpheliler arasında yaklaşık 3 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Konya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Konya'da 9, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği ve 33 adet kartuş, 12 tescilsiz plaka, çok sayıda araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 10 şüpheliden 4'ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA