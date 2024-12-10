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Konya'da Bunalıma Giren Kişi Polise Direndi

Konya'da Bunalıma Giren Kişi Polise Direndi
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bunalıma giren G.K., evinin balkon camlarını kırarak polise direndi. Uzun süren ikna çabalarının ardından hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bunalıma girdiği belirtilen bir kişi, evinin balkon camlarını ve plastik parçaları kırarak polise direndi. Bir süre sonra daireye giren polis ekiplerince ikna edilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, dairede yaşayan ve bunalıma giren G.K., dairenin balkonunda bulunan camları kırarak sokağa fırlatmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana girmeye çalışan ekiplere tepki gösteren G.K., bir süre polise direnerek cam ve plastik parçaları kırmaya devam etti. Polis ekipleri bir süre sonra, önce apartmana, ardından G.K.'nin bulunduğu dairenin kapısını açarak içeriye girdi. Polis ekiplerince ikna edilen G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından daireden çıkartılarak hazırda bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kollarında ve vücudunda kesiler olan G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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