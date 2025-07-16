Konya'da Buğday Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Konya'da Buğday Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ.A. (46) idaresindeki 42 GA 119 plakalı Man marka buğday yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'den ezber bozan klip! Bu sefer ters köşe yaptı

Hadise'den ezber bozan klip! Bu sefer ters köşe yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.