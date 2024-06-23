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Konya'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 55 dekar ekili araziden 15 dekarının yandığı belirlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesinde bir buğday tarlasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcım önce kuruyan otlara daha Ş.A.'ya ait buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çiftçiler traktörleri ile kısa sürede müdahale ederek yangını diğer tarlalara sıçramadan söndürdü. Yangında 55 dekar ekili araziden 15 dekarının yandığı belirlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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