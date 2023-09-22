Konya'da Boşanma Aşamasındaki Karısını Vuran Sanığın Yargılanması Başladı

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, duruşmada olayın sebebini anlattı ve pişman olduğunu belirtti. Karısının yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yılmaz G. (33), ölen Ebru G'nin (34) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yılmaz G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, olaydan önce eşinin kendisiyle ilgilenmemeye başladığını ve evde uyuşturucu madde bulduğunu ileri sürdü.

Evliliklerinin bu sürece kadar iyi gittiğini savunan Yılmaz G, "Bir gün işten geldiğimde, eşimin çocuklarla kayınvalidemin yanına yerleştiğini öğrendim. Eşimi aradığımda ise beni istemediğini, hayatında başka birinin olduğunu söyledi." dedi.

Bunun üzerine eşiyle defalarca barışmaya çalıştığını iddia eden Yılmaz G. savunmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim eve dönmeyince aracı bile gönderdim ancak olmadı. Olay günü de Antalya'dan araç kiralayarak, eşimle barışmak için Konya'ya geldim. Ancak Ebru beni görünce tepki gösterdi. Hayatında başka birisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine önce bacağına, sonra da göğsüne tabancayla ateş ettim. Kendi canıma da kıyacaktım ama kızım yanımda olduğu için vazgeçtim. Eve gidince polisi arayıp teslim oldum, pişmanım."

Duruşmada kendisine söz verilen ölen Ebru G'nin annesi Jale G. ise sanığın söylediklerinin yalan olduğunu savundu.

Kızının, sanığı hiç aldatmadığını iddia eden Jale G. "Kızımın yuvası dağılmasın diye çok uğraştık. Aileyi sürekli birleştirmeye çalıştık ama olmadı. Sanığın annesi kızıma, 'Oğlumu bırakırsan seni vurdururum.' diye tehditler savurdu." dedi.

Çiftin kızları J.G. de annesinin babasını aldatmadığını, babasının yalan söylediğini ve başka kadınlarla mesajlaştığını gördüğünü öne sürdü.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Yılmaz G, 4 Nisan'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru G'yi (34), Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde, tabancayla öldürmüştü. Babasının evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.