Konya'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Yaralandı

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki M.İ., boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Z.İ. ile yaşadığı evin yanındaki sokak üzerinde tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.İ. yanında bulunan bıçakla Z.İ.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Z.İ., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın anne Z.İ.'nin, yanında kalan çocukları eşine göstermeme meselesinden çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA