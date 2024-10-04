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Konya'da Böcek İlaçlaması Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Böcek İlaçlaması Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'da kiracının böcek ilacı kullanması sonucu üst katındaki 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi zehirlendi. Kiracı ve ilacı satan kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya'da kiracı olarak oturduğu daireye döktüğü böcek ilacı nedeniyle üst kattaki 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine, 6 kişinin de zehirlenmesine sebep olan kiracı ve ilacı satan şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Olay, 31 Ocak 2024 günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin alt katında kiracı olarak oturan A.E.A., evdeki böcekleri öldürmek için daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Ertesi gün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40) ve çocukları F.T. (18), Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahmet Enes Temel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Suriye uyruklu kiracı A.E.A. ve ilacı satan A.E.M. (32) gözaltına alındı. Kiracı A.E.A. ifadesinde böcek ilacını sosyal medyadan tanıştığı A.E.M.'den 800 lira karşılığında aldığını, evi de onun ilaçladığını, '3 gün evde oturmayın' uyarısının ardından çocukları ile beraber bir akrabasına gittiğini söyledi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianamede tutuklu 2 sanık hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüphelilerin gerekli özeni ve dikkati göstermedikleri, A.E.A.'nın evi ilaçlandıktan sonra kapı ve pencerelerini sıkı bir şekilde kapattığı, evde oluşan zehirli gazların üst katta oturan N.D.'nin evine sızdığı, bu sızan gazlar nedeniyle Ahmet Enes ve evdeki diğer kişilerin zehirlendiği belirtildi.

Öte yandan, iddianamede yer alan toksikoloji raporuna göre de küçük Ahmet Enes'in kanında ve midesinde çinko ve alüminyum maddesine rastlanıldığı, 8 yaşındaki çocuğun ise alüminyum ve çinko içeren böcek ilacı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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