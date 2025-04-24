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Konya'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Konya'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Konya'da sol şeritte ilerleyen bisiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuk, aynı yönde seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Ankara Caddesi istikametine bisikleti ile sol şeritte seyir halinde olan 13 yaşındaki Muhammed Nehri Çelik'e aynı yönde seyir halinde olan M.F.U. idaresindeki 42 AYB 698 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde bisiklet sürücüsü Muhammet Nehri Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi almak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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