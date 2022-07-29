Konya'da bisiklet hırsızlığı - Haberler

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Konya'da bisiklet hırsızlığı

Konya'da bisiklet hırsızlığı

Konya'da iş yerinin önündeki bisikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı.

Konya'da iş yerinin önündeki bisikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerden daha öncede hırsızlık suçundan kaydı olan şüpheliyi tespit eden polis, hırsızı kısa sürede yakaladı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bisikletini iş yerinin önüne bırakarak içeriye girdi. İş yerinden çıktığında ise bisikletinin olmadığını fark eden kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde bir arkadaş grubunun yürüdüğü sırada aralarından Y.Ö. isimli şahsın bisikletin kilitli olmadığını fark ederek bisikleti çaldığını tespit etti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri çok sayıda hırsızlıktan kaydı olan şahsı belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Bisikletin çalınma anının saniye saniye yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinde, arkadaş grubunun yürüdüğü sırada Y.Ö.'nün bisikletin kilitli olmadığını fark ederek bisikleti aldığı ve rahat tavırlarıyla bisiklete binerek oradan uzaklaştığı görülüyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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