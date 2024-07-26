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Konya'da Bir Kişi Ağabeyini Vurarak Öldürdü, Annesini Yaraladı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi ağabeyini tabancayla vurarak öldürürken, annesini de ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince Afyonkarahisar'da yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi ağabeyini tabancayla vurarak öldürürken, annesini de ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince Afyonkarahisar'da yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Kileci Mahallesi Paşa Hafız Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. (48) aralarında yaşanan tartışma sonrasında ağabeyi Kadir Şahbaz (61) ile annesi Fadime Şahbaz'ı (84) tabanca ile vurdu. Kadir Şahbaz olay yerinde hayatını kaybederken, anne Fadime Şahbaz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Katil zanlısı C.Ş., olayın ardından kızı M.Ş.'yi de yanına alarak aracıyla Afyonkarahisar'a doğru kaçtı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haber vermesi üzerine alarma geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı ve kızının bulunduğu aracı Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Mahallesi 1304. Sokak üzerinde durdurdu. Araç içerisinde C.Ş. ve 20 yaşındaki kızı M.Ş., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 25 adet fişek ve bir bıçak ile birlikte yakalandı. Şahıslar ve ele geçirilen malzemeler Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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