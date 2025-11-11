Haberler

Konya'da Bir İş Hanının Çatısında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir iş hanının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Atatürk Caddesi üzerinde, esnaf sitesi karşısında bulunan bir iş hanının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.