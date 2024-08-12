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Konya'da bir düğün salonunda çocuğu havaya kaldırıp yere atan baba güvenlik kamerasına yansıdı

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Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

konya Baba Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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