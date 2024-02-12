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Konya'da bir apartmanın yanındaki depoda yangın çıktı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın yanına yapılan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depoda bulunan çeşitli malzemeler zarar gördü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın yanına yapılan depoda yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Kulu merkez Camikebir Mahallesi Merkez Cami yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 4. katında kiracı olarak oturan S.C., binanın bitişiğinde bulunan arsaya izinsiz bir yer yaparak, depo olarak kullanmaya başladı. S.C., daha sonra oturduğu 4. kattan aşağıdaki depoya kablo çekerek elektrik bağladı. Akşam saatlerinde depodan dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, içeriden piknik tüpü, otomobil LPG tankı, yatak, kömür, el aletleri ve çeşitli malzemeler çıktı. Polis ekipleri yangın mahallinde inceleme yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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