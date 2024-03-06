Konya'da Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşen 2 ayrı operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler 18 bin 312 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Pazar arabasından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda Karatay İlçesi Nakiboğlu Mahallesinde 3 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, şüphelilerin yanında bulunan pazar arabasının içindeki gübre çuvalından 6 bin 104 adet uyuşturucu hap maddesi çıktı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA