Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da galericilik yapan bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden baba-oğul tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Zanlılar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da galericilik yapan kişi, baba-oğulun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Zanlılar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hoşsohbet Sokak Galericiler Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde galericilik yapan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A., aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay ile iş yerinde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Çay bacağından bıçakla, yanındaki arkadaşı Birol A. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet Çay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KONYA

