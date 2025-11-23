Haberler

Konya'da Bıçaklı Kavga: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 17 yaşındaki Mahmud El Muhammed bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Kılıçarslan Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle yaşı küçük olan M.K., bıçakla yabancı uyruklu Mahmud El Muhammed 'i (17) göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Mahmud El Muhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
