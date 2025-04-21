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Konya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşen bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

KONYA - Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. ve M.G. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası B.Y. karnından, M.G. ise bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliler otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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