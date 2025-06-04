Konya'da Bıçakla İntihar Girişimi ve Yangın Olayı

Konya'da Bıçakla İntihar Girişimi ve Yangın Olayı
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Konya'da eşinden boşanan ve çocuğu devlet korumasına alınan bir kişi, evinde boğazına bıçak dayayarak yangın çıkardı. İki saat süren ikna çabalarının ardından Özel Hareket Polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

KONYA - Konya'da eşinden boşanan, çocuğu devlet tarafından koruma altına alınan şahıs, boğazına bıçak dayadı evini ateşe verdi. Evden çıkmayı reddeden şahıs, 2 saatlik çabanın ardından Özel Hareket Polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve kısa süre önce 8 yaşındaki kızı devlet korumasına alınan psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.G., evinin içeresinde boğazına bıçak dayayarak yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ilk temasta şahıs evden çıkmayı ret ederken itfaiye ekipleri tarafından pencereden müdahale edilerek yangın söndürüldü. Şahıs ara ara evinde yangın çıkarırken adrese gelen eski eşinin evden çıkarma çabası da sonuçsuz kaldı. İki saat sonunda Özel Hareket Polisleri adrese sevk edildi. Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs apartmanın çatısında ikna edilerek etkisiz hale getirildi. Dumandan etkilenen A.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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