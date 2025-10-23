Haberler

Konya'da Beton Pompası Yangını, İki Otomobil Zarar Gördü

Güncelleme:
Ereğli ilçesinde bir beton pompasında çıkan yangın, çevredeki iki otomobili etkiledi. Yangın, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir beton pompası alev alev yanarken, çevredeki 2 otomobil de yangından zarar gördü.

Olay, Gülbahçe Mahallesi 92569 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 42 EKR 14 plakalı beton pompasında elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kabin ve aracın tümünü sararken çevrede paniğe neden oldu. İhbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, beton pompası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçraması sonucu çevrede park halinde bulunan 2 otomobil de zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
