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Konya'da beton mikseri bisiklet sürücüsüne çarptı, yaşamını yitirdi

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir beton mikseri, bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada 68 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı ve tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde beton mikserinin çarptığı 68 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.. yönetimindeki 42 E 6320 plakalı beton mikseri cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Emin Kürklü'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Kürklü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Emin Kürklü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kürklü'nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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