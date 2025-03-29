Konya'da Bayram Trafik Tedbirleri Artırıldı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Konya'nın 7 ayrı şehirler arası kara yolunda araç yoğunluğu artarken, bölge trafik polis ekipleri de 824 kilometrelik sorumluluk alanlarındaki yollarda yaptıkları uygulamalarda sürücüleri hız, emniyet kemeri ve yol hipnozuna karşı uyarılarda bulunuyor.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan sürücüler şehirler arası yollarda trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, Konya'yı Adana, Karaman, Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar ve Aksaray'a bağlayan 824 kilometrelik sorumluluk alanındaki kara yollarında denetimlerini artırdı. Kazaların önüne geçebilmek amacıyla uyarılarda bulunan trafik ekipleri, sürücüleri mola, hız ve güvenli yolculuk yapılması konusunda uyardı.

"Yollarımızda bayram tatili süresince her gün 140 ekiple tedbirlerimizi planladık"

Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ömür Kuyu, "Bayram nedeniyle tedbirlerimizi yollarda almaya başladık. Okulların açıldığı 7 Nisan günü de dahil olmak üzere bu tedbirlerimiz, Konya genelinde Bölge Trafik Müdürlüğü olarak devam edecek. Konya'mız nüfus olarak Türkiye'nin 6'ıncı büyük şehri, coğrafi olarak ise Türkiye'nin birinci şehri. Bu nedenle bizim de Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün merkez istasyonu dahil 8 tane dış istasyonumuzla beraber Türkiye'nin en büyük ve en çok istasyon ağına sahip olarak burada görev yapıyoruz. Konya olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk sahamız 824 kilometre. Bu yollarımızda bayram tatili süresince her gün 140 ekip ve toplamda 450 personelle tedbirlerimizi planlamış ve bunu uygulamaya koymuş bulunmaktayız" dedi.

"Varacağımız yere yarım saat geç gidelim ama sağlıklı gidelim"

Şehirlerarası uzun yola çıkan sürücülere 2 saatte bir mola vermenin önemini vurgulayan Şube Müdürü Ömür Kuyu, "Sürücülerimizin tedbirlerimize uymalarını istiyoruz. Polis ve jandarmanın da yollarda olduğunu biliyoruz. Gerek polisin gerek jandarmanın tedbirleri çerçevesinde uyarılarına ve ikazlarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Kazalarımızı ne kadar aza indirebilirsek o kadar güvenli bayram geçiririz. Sürücülerimizden kurallara riayet etmelerini, özellikle uykusuz, yorgun bir şekilde yola çıkmamalarını rica ediyoruz. Birçok kişi memleketine veya başka yerlere tatile gidecek. Özellikle şunu vurgulamak gerekirse gideceğimiz hangi nokta olursa olsun varacağımız yer olduğu yerde duruyor ve hiçbir yere gitmiyor. Sadece giden biziz, insanoğluyuz. O nedenle acele etmemize gerek yok. Varacağımız yere yarım saat geç gidelim veya 2 saat geç gidelim ama sağlıklı gidelim, yakınlarımıza, sevdiklerimize sağ salim ulaşalım. Türkiye'de maalesef kazaların yüzde 89 oranı gibi ciddi bir oranda sürücü kusurlarından kaynaklandığı istatistik olarak belli. Bu nedenle sürücülerimizin emniyet kemeri kullanması, yolcularımızın da aynı şekilde 'ben yolcuyum, benim emniyet kemeri takmama ne gerek var' gibi düşünce olmadan emniyet kemerlerini takarak seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yol hipnozu noktasında uyarılarda bulunan Kuyu, "Son 20 yılda duble yollar arttı. Bu güvenli yollarımızla beraber virajlı yollarımız azaldı. Düz yollarda uzun süre gidildiği zaman 'yol hipnozu' meydana gelebiliyor. Sürücülerimizin o nedenle 1 buçuk saat veya 2 saat gibi bir zaman diliminde bir mola vermesini, yol hipnozundan kurtulmak için dinlenmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KONYA