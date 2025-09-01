Konya'da Balonlarla Süslü Kamyonun Tehlikeli Seyiri Kamerada

Konya'da Balonlarla Süslü Kamyonun Tehlikeli Seyiri Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yoğun trafikte seyir halindeki balonlarla süslü kamyon, kaldırıma çıkarak ve araçların önünde zikzak çizerek tehlikeli anlar yaşattı. Bu anlar başka sürücüler tarafından görüntülendi.

Konya'da yoğun trafiğin bulunduğu cadde üzerinde seyir halindeki balonlarla süslü kamyonun sürücüsü, önce kaldırıma çıktı, ardından da araçların önünde zikzak atarak yoluna devam ettiği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir balonlarla süslü kamyon sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan araçları geçmek için kaldırıma çıkıp araçların önüne geçerek yolda zikzaklar çizdi. Kamyon sürücüsünün tehlikeli hareketleri başka sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, plakası kapalı kamyonun yol kenarından hızla gelerek önce kaldırıma çıktığı daha sonra araçların önünde zikzak çizerek yola devam ettiği görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.