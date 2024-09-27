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Konya'da Bacada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'da Bacada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Konya'nın Melike Hatun Çarşısı'nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile çarşıya sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Konya'da asırlık Melike Hatun Çarşısı'nda bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, çarşıya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde bulunan Kadınlar Pazarı olarak bilinen Melike Hatun Çarşısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda bulunan bir iş yerine ait bacadan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacada çıkan yangına müdahale ederek yangını çarşıya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Çarşı çatısında maddi hasar meydana gelirken, yangından etkilenen olmadı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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