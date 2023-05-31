Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Konya'da Lokantanın Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'da Lokantanın Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

3. Sayfa Haberleri

Konya'nın Kulu ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, lokanta içinden ve çatıdan müdahale ederek yangını söndürdü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Olof Palme Bulvarı'nda bulunan bir lokantanın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bacadan yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri lokanta içinden ve çatıdan müdahale ederek bacadaki yangını söndürdü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title