Konya'da Ayrılık Krizi: Genç, Pompalı Tüfekle İş Yerini Kurşunladı, Kolunu Kesti
Konya'da sevgilisinden ayrılan 23 yaşındaki bir genç, önce pompalı tüfekle iş yerini kurşunladı, ardından kendi kolunu keserek intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Konya'da sevgilisinden ayrılan bir genç, önce pompalı tüfekle iş yeri kurşunladı daha sonra kolunu keserek bıçağı boğazına dayadı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisinden ayrılan Y.K. (23) isimli genç, pompalı tüfekle önce bir iş yerini kurşunlayıp daha sonra cadde üzerinde sol kolunu kesti. Y.K. daha sonra bıçağı boğazına dayayıp kendine zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 20 dakika boyunca Y.K.'yi ikna etmeye uğraştı. Sağlık görevlileri şahsın kolundaki kesiklere müdahale etmeye çalışırken Yunus Timlerinden bir polis hızla şahsa müdahale etti. Çevredeki polislerinin hepsinin birlikte müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, yaralı Y.K. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

