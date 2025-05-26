Konya'da Aynı Anda İki Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'da Aynı Anda İki Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kaza, Ravza Camisi önünde meydana geldi, ikinci kaza ise Hacıakif Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde aynı anda iki farklı noktada yaşanan iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yeni Mahalle Ravza Camisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 42 BCG 076 plakalı otomobil, Ravza Camisi önündeki kavşakta R.S.'nin kullandığı 42 HT 761 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı sürücü E.T. yara almadan atlatırken, diğer otomobilin sürücüsü R.S. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. kırılan camdan yola savrularak ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 06 HE 3304 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 42 AEK 266 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.D. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan H.K., H.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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