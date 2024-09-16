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Konya'da Avukattan 25 Bin Uyuşturucu Hapla Yakalanma

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Konya'da narkotik polisinin takibine takılan avukat A.İ., kendisine ait olmayan araçla uyuşturucu hap taşırken yakalandı. Araçta 25 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'da narkotik polisinin uyuşturucu kullananlara yönelik yaptığı çalışmada, 25 bin uyuşturucu hap ile yakalanan avukat A.İ.'nin farklı zamanlarda uyuşturucu kullandığı ve dikkat çekmemek için kendine ait olmayan araçla şehir dışına çıktıktan sonra şüpheli bir şekilde kent merkezine döndüğü sırada polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı günlerde uyuşturucu kullanan avukat A.İ.'yi bir süre takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrası geçtiğimiz hafta avukat A.İ.'nin arkadaşı İ.Ç. ile kendisine ait olmayan bir araç ile şehir dışına çıkarak İstanbul'a gittiği tespit edildi. Avukat A.İ.'nin kullandığı aracın Konya şehir merkezine bir süre sonra tekrar giriş yapmasının ardından narkotik ekiplerince araç tekrar takibe alındı. Daha sonra avukat ve arkadaşının bulunduğu araç kontrollü şekilde durduruldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede aracın bagaj bölümünde kutular içerisinde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Hapları İstanbul'dan getirdim kime vereceğimi bilmiyorum"

Sürücü avukat A.İ. ile yanında bulunan arkadaşı İ.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat A.İ. ve arkadaşı savcılığa sevk edildi. A.İ. burada verdiği ifadede, "Bir dosya hakkında müvekkilim olan kişi ile görüşmek için İstanbul'a gittim. Orada dosya ile ilgili konuştuktan sonra konu uyuşturucuya geldi. Daha sonra görüştüğüm kişi, elinde uyuşturucu özelliği olan sentetik hap olduğunu söyledi. Ben de ona elden 360 bin lira verdikten sonra getirdiği koliyi aracın bagajına koydu ve Konya'ya geldik. Koliyi Konya'da kime vereceğimi bilmiyordum" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Avukat A.İ.'nin yanında bulunan İ.Ç.'nin de ifadesinde, "Yola çıkmadan önce A.İ. bana sadece İstanbul'a gidip gelelim dedi, uyuşturucudan bilgim yok" dediği öğrenildi.

Avukat ve arkadaşı tutuklandı

Yapılan incelemelerde ise sentetik hapların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olduğu belirlendi. A.İ. ve ve arkadaşı İ.Ç. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat A.İ.'nin 7 Ekim 2021'de Konya Adliyesi bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırı sonucunda bacağından yaralandığı ortaya çıktı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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