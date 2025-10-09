Haberler

Konya'da Av Tüfeğiyle İntihar Eden Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, hakkında verilen 10 yıllık hapis cezasını öğrenen Tolga Can B., otomobiliyle gittiği tepede av tüfeğiyle kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobiliyle gittiği tepede av tüfeğiyle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede emlakçılık ve araç alım satımı ile uğraşan Tolga Can B., yaşadığı bir olayla ilgili hakkında verilen 10 yıllık hapis cezasını öğrendikten sonra otomobili ile balkon tepe mevkiine gitti ve burada araçta bulunan av tüfeği ile göğsüne ateş etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tolga Can B.'nhayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tolga Can B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
