Konya'da Av Tüfeği İle Rastgele Ateş Açıldı: 12 Yaralı, 3 Gözaltı

Konya'da sanayi sitesinde bir iş yerinde av tüfeği ile rastgele ateş açılması sonucu 12 kişinin isabet eden saçmalarla yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde av tüfeği ile rastgele ateş açıldı. Olayda toplam iş yeri ve çevresinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Ateş açanlar ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şahısların araçla kaçabileceği değerlendirilen noktalarda ekipler tedbir aldı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA