Konya'da At Kazası: Şahsın Beyin Ölümü Gerçekleşti, Böbrekleri Kardeşine Nakledilecek

Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşüp ağır yaralanan şahsın 15 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. 2 çocuk babası adamın böbreklerinin böbrek hastası kardeşine nakledileceği öğrenildi.

Olay, 7 Şubat'ta Kulu merkez Alpaslan Mahallesi Onatçılı Yaylası yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının çiftliğine giden Ali Özkan (49) çiftlikte bulunan ata binerek gezmek istedi. Çiftlik bahçe kapısından çıktığı sırada bir anda atın yön değiştirmesi ile dengesini kaybederek beton zemine düşen Ali Özkan ağır yaralandı. Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine Necmettin Erbakan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede 15 gündür yaşam mücadelesi veren Ali Özkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. 2 çocuk babası Özkan'ın böbreklerinin böbrek hastası olan kardeşine nakledileceği öğrenidi. - KONYA