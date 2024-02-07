Konya'da Asker Eğlencesinde Silah ve Havai Fişeklerle Savaş Alanı Oluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir asker eğlencesinde önce tüfek ve tabancalarla ateş açıldı ardından havai fişeklerle ortalık savaş alanına döndü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi düzenleyen bir grup, önce tüfek ve tabancalarla kalabalığın arasında havaya rastgele ateş açtı ardından havai fişeklerin ateşlenmesi sonrası ortalık savaş alanına döndü. Silah ve havai fişek sesini duyan bazı vatandaşlar eğlence alanından kaçmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, asker eğlencesine katılan vatandaşların yöresel oyunlarını oynadıkları sırada tabancalarla ateş ettikleri ardından havanın kararmasıyla birlikte havai fişeklerin ateşlenmesi sonrası alanın savaş alanına döndüğü, bu sırada tüfeklerle bir grubun havaya ateş açtığı görülüyor. - KONYA