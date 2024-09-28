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Konya'da Asırlık Çarşıda Yangın Paniği

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Konya'daki Kadınlar Pazarı'nda bulunan bir işyerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı.

Asırlık çarşıda iş yeri bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

KONYA - Konya'da Kadınlar Pazarı olarak bilinen asırlık Melike Hatun Çarşısında bulunan bir iş yerine ait bacada çıkan yangın, çarşıya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde bulunan Kadınlar Pazarı olarak bilinen Melike Hatun Çarşısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda bulunan bir iş yerine ait bacadan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacada çıkan yangına müdahale ederek yangını çarşıya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Çarşı çatısında maddi hasar meydana gelirken, yangından etkilenen olmadı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da Asırlık Çarşıda Yangın Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa

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