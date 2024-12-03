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Konya'da Asayiş Olaylarının Yüzde 93'ü Aydınlatıldı

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Konya Valisi İbrahim Akın, Kasım ayında meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 93'ünün aydınlatıldığını ve şehirde huzur ile güvenliğin sağlanmasına yönelik kesintisiz çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, şehirde huzur ve güven ortamının muhafazasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, Kasım ayı içerisinde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 93'ünün aydınlatıldığını söyledi.

Konya Valisi Akın, Valilikte düzenlenen bilgilendirme toplantısında Kasım ayı içerisindeki güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konya'da huzur ve güvenlik için yapılan çalışmalara değinen Vali Akın, Kasım ayı içinde meydana gelen cinayet, yaralama, gasp, hırsızlık gibi asayiş olaylarının yüzde 93'ünün aydınlatıldığını belirtti. Aranan şahıslara yönelik düzenlenen 226 operasyonda bin 82 kişinin yakalandığını, 449 şahsın tutuklandığını ifade eden Vali Akın, "Ulusal ve uluslarası düzeyde olduğu gibi ilimiz genelinde de terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan 21 operasyonda 36 şahıs gözaltına alınmış, 5 şahıs tutuklanırken 14 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İl genelinde yürütülen narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 948 operasyon icra edilmiş olup, bin 103 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 102 zehir taciri tutuklanmıştır. Yine narkotik suçlardan aranan 48 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş olup, böylece son 1 ayda narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 150 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 8.2 kilogram esrar, 2.1 kilogram metamfetamin, 350 gram eroin, 460 gram bonzai, 57 bin 350 adet sentetik ecza maddesi yakalanmıştır. Her kararlı çalışma mutlak suretle sonuçlarını verecektir, Konya'mızda gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Konya'mız hem asayiş tedbirleriyle hem de vatandaşlarımızın desteği ve duyarlılığıyla huzur şehri olma özelliğini sürdürüyor. Halkımızın bilinçli katkısı ve güvenlik birimlerimizin özverili çalışmaları, bu başarıların en önemli kaynağıdır" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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