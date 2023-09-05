Konya'da Arkadaşını Bıçakla Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tartışma sonucunda Ertuğrul Işık adlı kişi bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili olan Ercan B. ise polise teslim oldu ve gözaltına alındı.