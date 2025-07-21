Konya'da Arızalanan Minibüs Yangın Çıkardı

Konya'da Arızalanan Minibüs Yangın Çıkardı
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Ereğli ilçesinde arızalanan bir minibüs, çekiciye yükleme sırasında aniden alev alarak yangına neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken arızalanan bir minibüs, çekiciye yükleme esnasında alevlere teslim oldu.

Olay, Bulgurluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanan Volkswagen marka minibüsün sürücüsü, aracını çektirmek için çekici çağırdı. Ancak minibüs, çekiciye yükleme esnasında aniden alev aldı. Alevler kısa sürede minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs ve çekicide maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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