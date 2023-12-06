Konya'da Aranan Şahıs Yakalandı
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs, Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.K., Konya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KONYA