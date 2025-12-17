Haberler

Jandarma ekipleri 586 adet tabanca namlusu ele geçirdi
Güncelleme:
Konya'da jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada çuval içerisinde 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirdi. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya'da jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada çuval içerisinde 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde 12 Aralık 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine, 1 şahıs yol kontrol noktasında durduruldu. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çuval içerisinde 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

