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Konya'da 7 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Konya'da 7 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öğrencilerin kaldığı belirtilen dairenin penceresinden dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık müdahale sonrası kontrol altına alınırken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'da 7 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şehit Ömer Taşer Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında bulunan ve öğrencilerin kaldığı belirtilen dairenin penceresinden dumanlar yükseldi. Dumanlar çevreden de görülürken, yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafik akışına kapatırken, dairedeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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