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Konya'da apartman inşaatında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartman inşaatında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden genç, cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde apartman inşaatında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi 138827 Sokak'ta bir apartman inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları devam etmekte olan 5 katlı bir apartmanın elektrik tesisatı ile ilgili çalıştığı öğrenilen Muhammet Ali Kılıç (19), dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Muhammet Ali Kılıç için öğle namazını müteakip Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılıç'ın cenazesi Fevziye Mahallesi Aile Kabristanlığında dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa konya Kulu Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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