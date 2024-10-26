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Konya'da Apartman Bodrum Katında Yangın Çıktı

Konya'da Apartman Bodrum Katında Yangın Çıktı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen olmadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Dalyan Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan odunların henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonucu çıktığı tespit edilen yangın sonrası binadan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını uzun süre devam eden müdahalenin ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dumandan etkilenen kimse olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyşehir Güvenlik Olaylar 3-sayfa İtfaiye Bodrum konya Yaşam Kaza

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