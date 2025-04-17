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Konya'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Konya'da kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götüren ambulans ile bir otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye götüren ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 AHV 565 ambulans ile H.İ.A.'nın kullandığı 42 SP 775 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü H.İ.A. ile yanındaki İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta bulunan ve kalp krizi geçiren A.Ç. ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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