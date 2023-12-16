Üye Girişi
Haberler

Konya'da ambulans kazası sonrası kamyon şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada ambulans şarampole devrildi ve ardından aynı güzergahta seyir halinde olan kamyon da şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Devrilen ambulanstakilere yardım etmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kazaya karışan ambulansı gören kamyon da şarampole devrildi. Peş peşe yaşanan her iki kazada da aralarında sağlıkçıların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolunun 7. kilometresi Karadiken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis'ten Antalya'ya iller arası hasta nakli yapan Ö.A. idaresindeki Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 13 AAH 334 plakalı ambulans, Bitlis'e dönerken yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 07 AGJ 540 plakalı kamyondakiler de kaza yapan ambulanstakileri yardım için durmak istedi. Kamyon sürücüsünün fren yapmasıyla kayan kamyon da ambulansın yaklaşık 100 metre ilerisinde şarampole devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri B.B. ve A.G. ile kamyonda yolcu olarak bulunan E.G. ve B.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulans ve kamyondan yaralı olarak çıkarılan sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 yaralı ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Konya Haberler

Bakmadan Geçme

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title